Второй импичмент Трампа запущен

Дональд Трамп стал первым президентом США, которого дважды подвергли импичменту. Соответствующая резолюция была принята палатой представителей Конгресса 232 голосами, из которых десять голосов принадлежат членам Республиканской партии. В первый импичмент все республиканцы голосовали против.





Решение об импичменте Трампа должен утвердить Сенат. Там обещают, что рассмотрят обвинения уже после инаугурации нового президента Джо Байдена. Демократы считают, что президент своими действиями вызвал вооруженный мятеж и смерть нескольких человек. Корреспондент.net рассказывает подробности.





Впервые в истории





6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в выборов.





Через несколько часов работа конрессменов была восстановлена и они официально утвердили избрание Джо Байдена президентом США. Его инаугурация состоится 20 января, в этот же день истекают президентские полномочия Трампа.





В ходе столкновений с полицией при тех или иных обстоятельствах погибли пять человек, в том числе один правоохранитель. Противники Трампа считают, что он несет ответственность за их смерть, поэтому инициировали импичмент.





В первый раз палата представителей США запустила процедуру импичмента Трампа в декабре 2019 года в связи с обвинениями в злоупотреблении властью и в препятствовании расследованию Конгресса. Однако Сенат США не поддержал эту инициативу.





Обвинения были связаны с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в котором президент США якобы призывал начать расследование против своего потенциального соперника на предстоящих выборах Джо Байдена и его сына Хантера.





13 января демократы в Конгрессе выполнили свое обещание о том, что проведут процесс импичмента уходящего президента предельно быстро. Всего лишь за несколько часов палата представителей рассмотрела и одобрила единственную статью обвинений президента Трампа, объявив его виновным в подстрекательстве к мятежу.





"Мы обсуждаем этот исторический импичмент в зале, который еще недавно был местом преступления", - заметил коллегам конгрессмен-демократ Джим Макковерн, напомнив, что именно Трамп призвал своих сторонников к штурму Капитолия.





В результате единственную статью импичмента поддержали 232 законодателя, 197 проголосовали против. Еще четверо воздержались, или отсутствовали на заседании.





При этом среди проголосовавших за импичмент были десять республиканцев, включая и члена Конгресса от штата Вайоминг Лиз Чейни, которую считают третьим человеком в республиканской иерархии.





Другие конгрессмены-республиканцы утверждали, что во время митинга 6 января Трамп не призывал к насильственным действиям. Некоторые, однако, не спорили с тем, что слова президента можно расценивать как призыв к насилию, но упрекали демократов в спешке при проведении процедуры.









Подписание импичмента Трампа





Кроме того, они напомнили о том, как политики-демократы поддерживали нападения на супермаркеты и крупные магазины летом 2020 года, во время акций движения Black Lives Matter.





Сам Байден не поддержал усилия своих однопартийцев по импичменту - он намерен как можно скорее завершить процесс передачи власти и заняться самыми неотложными проблемами Америки, в первую очередь, пандемией коронавируса.





Рост напряжения между партиями может помешать ему в назначении важнейших чиновников, которых утверждает Сенат.





Судьба Трампа будет решаться в Сенате. Он должен выступить в роли суда, который предъявляет действующему президенту обвинения в нарушении статей конституции. Импичмент может быть одобрен не менее, чем двумя третями голосов.





Но первое заседание Сената в новом году должно состояться только 19 января - за день до формального истечения срока Дональда Трампа. Глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отказался передвинуть это заседание на более раннюю дату.





Позже Макконнелл официально объявил о том, что Верхняя палата не сможет начать рассмотрение выдвинутых против Трампа обвинений до даты инаугурации нового президента, назначенной на 20 января.





Помимо собственно голосования, примечателен контекст, в котором оно прошло.





Во-первых, вице-президент Майк Пенс отказался применять по призыву председателя палаты представителей Ненси Пелоси 25-ю поправку к Конституции (предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту, если он и большая часть президентской администрации заявят о недееспособности действующего главы государства).





Во-вторых, президент был сочтен достойным обвинения даже в условиях, когда федеральное расследование случившегося 6 января еще только начинается.





Исполняющий обязанности федерального прокурора в Вашингтоне Майкл Шервин заявил, что расследование находится в начальной стадии, но уже беспрецедентно по масштабам.





Шервин целесообразность предъявления некоторым задержанным при штурме Капитолия людям обвинений в участии в восстании, что грозит им тюремным заключением на срок до 20 лет.



