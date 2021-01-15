В Индонезии произошло мощное землетрясение: есть погибшие

В Индонезии на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2. Погибли по меньшей мере восемь человек, сотни были травмированы, передает CNN.

Как сообщается, землетрясение случилось сегодня в 01:28 по времени Джакарты. По данным геофизиков, эпицентр находился в шести километрах к северо-востоку от города Маджене на глубине 10 километров. Нацсовет по борьбе со стихийными бедствиями сообщает, что толчки длились пять – семь секунд и повредили более 300 домов.





Сообщается о 600 пострадавших в районе Маджене, еще 15 000 людей были перемещены. Сейчас известно о восьми погибших, при этом под завалами остаются люди, которых землетрясение застигло во время сна. Спасатели говорят, что усложняет работу отсутствие тяжелой техники и проблемы со связью.





Пока неизвестно, были ли среди пострадавших украинцы, написал в Twitter спикер министерства иностранных дел Олег Николенко. Украинское посольство в Индонезии открыло горячую линию – +62 8788 4890 918.





В полиции Западного Сулавеси говорят, что тысячи людей ушли от своих домов на возвышенности, опасаясь новых толчков или цунами. При этом власти предупреждение о цунами не объявляли.









Фото – ЕРА