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15 января 21, 14:17
Строительство Севпотока-2 откладывается
Северный поток-2
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Завершающие работы по укладке труб не начнутся 15 января. Более того, дату возобновления работ не определят еще несколько недель.
Завершение строительства трубопровода Северный поток-2 временно откладывается компанией-оператором Nord Stream 2 AG. Об этом в пятницу, 15 января, со ссылкой на представителя оператора проекта сообщило издание Handelsblatt.

Отмечается, что завершающие работы по прокладке труб в Балтийском море откладывается на дольше. Вопреки ожиданиям, в эту пятницу (15 января - ред.) компания-оператор не возобновит работы по завершению строительства трубопровода.

"У нас есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работ в пятницу. Но это не означает, что мы снова начнем прокладку труб в пятницу", - сказал представитель Nord Stream 2 AG.

Вместо этого они "сначала проверят техническое оснащение". Сколько времени это займет, сказать точно не смогли.

"Вероятно, мы не сможем более точно оценить, когда мы начнем прокладку труб до конца января или начала февраля", - сказал он.

Источник: https://korrespondent.net/
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