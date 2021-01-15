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15 января 21, 20:20
ВОЗ против вакцинации от COVID при международных поездках
вакцина
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Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации выступил против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках.

Также в ВОЗ призвали страны применять скоординированные меры по обеспечению безопасных поездок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Учитывая, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в настоящее время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Греции предложил создать единый для ЕС сертификат вакцинации от коронавируса. Он объяснял, что такой сертификат упростит передвижение европейцев между странами-участницами ЕС.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины заявляли, что украинцы будут получать паспорта вакцинации так же, как и граждане ЕС.

Ранее сообщалось, что для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира.
censor.net.ua
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