Поставки газа РФ в Европу подскочили из-за холодов

С начала января поставки газа российским Газпромом в европейские страны увеличились на 41,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года) и составили 9,1 миллиарда кубических метров. Об этом в пятницу, 15 января, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные компании.





Так, больше других закупку газа из РФ увеличили Венгрия (почти на 300%) и Италия (почти на 140%).





Также больше голубого топлива в этом году понадобилось Польше (на 63%), Франции (на 52%), Германии (на 32%), Нидерландам (на 21%), Австрии (на 12%) и Турции (на 9%).





Отмечается, что в связи с аномальным похолоданием, которое пришло в страны Европы, до 70 долларов (на 23%) увеличилась цена каменного угля.





Ранее глава Минэнерго Украины Юрий Витренко привел ряд пунктов разрешения ситуации с высокими тарифами в стране, среди которых - разблокировка экспорта газа из России.



