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16 января 21, 14:08
Поставки газа РФ в Европу подскочили из-за холодов
газ
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В январе 2021 года больше других закупку российского газа увеличили Венгрия (почти на 300%) и Италия (почти на 140%).
С начала января поставки газа российским Газпромом в европейские страны увеличились на 41,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года) и составили 9,1 миллиарда кубических метров. Об этом в пятницу, 15 января, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные компании.

Так, больше других закупку газа из РФ увеличили Венгрия (почти на 300%) и Италия (почти на 140%).

Также больше голубого топлива в этом году понадобилось Польше (на 63%), Франции (на 52%), Германии (на 32%), Нидерландам (на 21%), Австрии (на 12%) и Турции (на 9%).

Отмечается, что в связи с аномальным похолоданием, которое пришло в страны Европы, до 70 долларов (на 23%) увеличилась цена каменного угля.

Ранее глава Минэнерго Украины Юрий Витренко привел ряд пунктов разрешения ситуации с высокими тарифами в стране, среди которых - разблокировка экспорта газа из России.

Источник: https://korrespondent.net/
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