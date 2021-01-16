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16 января 21, 14:10
В ВОЗ прокомментировали работу своих экспертов в Китае
ученые
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Вероятность того, что миссии не удастся установить нулевой случай заражения COVID-19, существует, предупредили в организации.
Данные о расследовании группы специалистов Всемирной организации здравоохранения в китайском Ухане о происхождении коронавируса будут предоставляться по мере их поступления, а не каждый день. Об этом на брифинге в пятницу, 15 января, сообщила представитель организации Мария ван Керкхове.

"Давайте предоставим возможность экспертам делать свою работу. Мы будем отчитываться об их работе по мере поступления информации, но не на ежедневной основе", - уточнила ван Керкхове.
По ее словам, миссия использует все научные возможности и проведет необходимые исследования, однако вероятность того, что установить нулевой случай заражения COVID-19 не удастся, все равно существует.

Напомним, два дня назад группа из 11 экспертов ВОЗ прилетела в Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. Следующие две недели они пробудут на самоизоляции.

При этом двух участников миссии не пустили в Китай, поскольку при тестировании они получили положительный результат на антитела IgM. Их повторно проверят на антитела IgM и IgG. Ученые пока остаются в Сингапуре.

Источник: https://korrespondent.net/
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