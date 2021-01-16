В ВОЗ прокомментировали работу своих экспертов в Китае

Данные о расследовании группы специалистов Всемирной организации здравоохранения в китайском Ухане о происхождении коронавируса будут предоставляться по мере их поступления, а не каждый день. Об этом на брифинге в пятницу, 15 января, сообщила представитель организации Мария ван Керкхове.





"Давайте предоставим возможность экспертам делать свою работу. Мы будем отчитываться об их работе по мере поступления информации, но не на ежедневной основе", - уточнила ван Керкхове.

По ее словам, миссия использует все научные возможности и проведет необходимые исследования, однако вероятность того, что установить нулевой случай заражения COVID-19 не удастся, все равно существует.





Напомним, два дня назад группа из 11 экспертов ВОЗ прилетела в Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. Следующие две недели они пробудут на самоизоляции.





При этом двух участников миссии не пустили в Китай, поскольку при тестировании они получили положительный результат на антитела IgM. Их повторно проверят на антитела IgM и IgG. Ученые пока остаются в Сингапуре.



