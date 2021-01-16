Захватчики Капитолия хотели убить Пенса - сенатор

Лица, ворвавшиеся в здание Капитолия, планировали похитить и, возможно, убить вице-президента США Майкла Пенса, который в тот день возглавлял совместное заседание обеих палат Конгресса. Об этом говорится в заявлении американского сенатора-республиканца Бена Сасса, обнародованном на его сайте в пятницу, 15 января.





"Каждый американец должен понимать, что Министерство юстиции только что обнародовало: у следователей есть веские доказательства того, что некоторые из участников беспорядков, ворвавшихся в Капитолий Соединенных Штатов, планировали похитить и, возможно, убить вице-президента", - считает политик.

По его словам, участники беспорядков у здания Конгресса "не были пьяницами, которые начали хулиганить - они были террористами, атаковавшими предусмотренную конституцией передачу власти в этой стране".





Также Сасс заявил, что захватчики Капитолия были очень близки к тому, чтобы начать кровавый конституционный кризис в стране, поэтому они должны быть наказаны по всей строгости закона.





"ФБР расследует широко распространенные призывы к насилию по всей стране, и каждый американец обязан успокоиться", - предупредил сенатор.





Напомним, лидера организации Антифа, членов которой президент США Дональд Трамп обвинил в подстрекательстве к насилию у Капитолия, Джона Салливана арестовали спустя неделю после его участия в беспорядках.



