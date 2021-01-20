Мелания Трамп отказала в гостеприимстве жене Байдена

Первая леди США Мелания Трамп отказалась приглашать на тур гостеприимства в Белый дом супругу избранного президента США Джозефа Байдена Джилл перед тем, как покинет резиденцию утром 20 января. Жена Дональда Трампа нарушила многолетнюю традицию, пишет CNN.

Согласно 70-летней традиции жена уходящего президента перед инаугурацией принимает в семейной части Белого дом супругу избранного лидера США, показывая ей помещения.

Вместо Мелании новую первую леди США встретит главный церемониймейстер Белого дома Тимоти Харлет.

Обычай возник в 1950-х годах, когда спутница президента Гарри Трумана Бесс Труман пригласила в Белый дом супругу избранного президента Дуайта Эйзенхауэра.

До этого первая леди США записала прощальное видеообращение. Она призвала отказаться от насилия и поблагодарила всех, кто борется с пандемией коронавируса.

Ранее Мелания Трамп осудила беспорядки в Капитолии.

