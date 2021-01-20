Сеть поразили крещенские купания Лукашенко (видео)

19 января на Крещение незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко искупался в проруби. Глава Беларуси был одет в длинную белую рубашку, а по пути к водоему его сопровождал его любимий пес шпиц.

Соответствующее видео обнародовал телеграм-канал "Пул Первого".

Александр Лукашенко искупался на Крещение в рубашке и в компании шпица