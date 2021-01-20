Европарламент утвердит резолюцию с осуждением агрессии РФ

Европейский парламент рассмотрит доклад по имплементации Общей внешней политики и политики безопасности ЕС в 2020 году. Документ, среди прочего, содержит положения о поддержке независимости и суверенитета Украины и осуждает агрессию РФ против Украины и других соседних государств. Соответствующий проект обнародован на сайте Европарламента.





Докладчиком во время представления документа стал депутат от Европейской народной партии, глава Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер.





"Европарламент ... подтверждает осуждение агрессивной политики России в отношении Украины ... нарушение прав крымских татар, блокады (Россией) Азовского моря, захват украинских газовых месторождений в Черном море. Европарламент ... остается полностью преданным политике непризнания незаконной аннексии Крыма и призывает Россию признать свою ответственность и использовать свое влияние на сепаратистов, которых она поддерживает, в полной мере выполнять обязательства по Минским соглашениям", - говорится в документе.





Документом также предлагается отметить негативную роль России в несколько международных конфликтах и давление, которое она оказывает на ближайших соседей ЕС. Отмечается также нарушение Россией территориальной целостности Грузии и Молдовы.





Окончательные результаты голосования по утверждению представленного доклада после внесения возможных уточнений должны быть объявлены 20 января.





Напомним, с 18 по 21 января в Европарламенте проходит первая в 2021 году сессия. Здание Европарламента в Страсбурге не использовалось для мероприятий, включая пленарные сессии, с марта 2020 года из-за карантинных и санитарных ограничений.



