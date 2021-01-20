Трамп планирует создать Патриотическую партию

Покидающий в среду, 20 января, пост президента США Дональд Трамп обсуждает со своей командой возможность создания новой партии, которая может получить название Патриотической, сообщает The Wall Street Journal.





На такой шаг он может пойти, по данным СМИ, из-за конфликтов с Республиканской партией, в частности с лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом, который обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в Вашингтоне 6 января.





Dow Jones пишет, что любая попытка создать новую партию, скорее всего, столкнется с активной оппозицией со стороны руководства Республиканской партии, которое "будут раздражено мыслью о том, что Трамп откажется от поддержки кандидатов от республиканцев" на новых президентских выборах.





Официальных комментариев по этому вопросу пока нет.





Напомним, сегодня в 15:00 Трамп покинет Белый дом и улетит во Флориду, а в 19:00 состоится инаугурация демократа Джо Байдена.



