Байден принял присягу на Библии семьи с 1893 года

Новый президент США Джо Байден во время присяги прочитал клятву, положив руку на Библию, которая хранится в его семье с 1893 года. На этой же книге присягал покойный сын Байдена Джозеф Бо, когда вступал в должность генерального прокурора штата Делавэр в 2013 году.

Джо Байден также на этой Библии присягал во время церемонии вступления в должность вице-президента в 2009 и 2013 годах. Эта же Библия использовалась каждый раз, когда он приносил присягу в качестве сенатора от штата Делавэр.

Библия семьи Байденов имеет толщину 12,5 см. На ее обложке изображен кельтский крест.

В Вашингтоне проходит торжественная церемония инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байден, на которой новый американский лидер принял присягу.

Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. 14 декабря коллегия выборщиков США утвердила победу Байдена на выборах. Конгресс США окончательно утвердил результаты выборов президента 7 января.