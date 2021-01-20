Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.20
USD
28.26
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
20 января 21, 20:43
Байден принял присягу на Библии семьи с 1893 года
Байден
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Эту же книгу использовал его покойный брат Джозеф Бо, когда вступал в должность генерального прокурора штата Делавэр в 2013 году.

Новый президент США Джо Байден во время присяги прочитал клятву, положив руку на Библию, которая хранится в его семье с 1893 года. На этой же книге присягал покойный сын Байдена Джозеф Бо, когда вступал в должность генерального прокурора штата Делавэр в 2013 году.

Джо Байден также на этой Библии присягал во время церемонии вступления в должность вице-президента в 2009 и 2013 годах. Эта же Библия использовалась каждый раз, когда он приносил присягу в качестве сенатора от штата Делавэр.

Библия семьи Байденов имеет толщину 12,5 см. На ее обложке изображен кельтский крест.

В Вашингтоне проходит торжественная церемония инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байден, на которой новый американский лидер принял присягу.

Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. 14 декабря коллегия выборщиков США утвердила победу Байдена на выборах. Конгресс США окончательно утвердил результаты выборов президента 7 января.
kp.ua
Ещё по теме:
Слезы Байдена и высшая награда президента США (ФОТО, ВИДЕО)
Соцсети о новых признаниях Байдена (ВИДЕО)
Байден намерен баллотироваться в президенты США
Трамп раскручивает историю связей Байдена и властей Украины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Байден стал 46-м президентом США. ФОТОрепортаж
noimageТрамп планирует создать Патриотическую партию
noimageЕвропарламент утвердит резолюцию с осуждением агрессии РФ
noimageКак будет происходить инаугурация Байдена – трансляция
noimageСеть поразили крещенские купания Лукашенко (видео)
Лента новостей