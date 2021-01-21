Байден отменил ряд решений Трампа: первые указы

В первый день на посту президента США Джо Байден издал 17 указов, ряд из которых отменяют решения его предшественника Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.





1. Байден распорядился о 100-дневном ношении масок в рамках борьбы с коронавирусом.





2. Отменил выход США из Всемирной организации здравоохранения.





3. Создана должность координатора реагирования на коронавирус, который подчиняется непосредственно Байдену и управляет усилиями по производству и распространению вакцин и медицинского оборудования.





4. Продлен мораторий на выселение и отчуждение недвижимости до 31 марта.





5. Продлена отсрочка в выплате студенческих ссуд и процентов для американцев по федеральным студенческим ссудам до 30 сентября.





6. США возвращаются в Парижское климатическое соглашение.





7. Отменяется работа нефтепровода Keystone XL из Канады.





8. Дано указание агентствам проанализировать и отменить более 100 решений Трампа в отношении окружающей среды.





9. Отменяется комиссия администрации Трампа № 1776, дано указание агентствам пересмотреть свои действия для обеспечения расового равенства.





10. Сохранена норма, которая предотвращает дискриминацию на рабочем месте по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности.





11. Введено требование, чтобы неграждане были включены в перепись и распределение представителей в Конгрессе.





12. Укрепляется политика Отложенных действий по прибытию детей после попыток Трампа отменить защиту незарегистрированных людей, которых привезли в страну в детстве.





13. Отменяются ограничения администрации Трампа на въезд в США для владельцев паспортов из семи стран с мусульманским большинством.





14. Отменяется расширение иммиграционного контроля администрации Трампа в США.





15. Прекращается строительство пограничной стены, ее финансирование, действие национального объявления о чрезвычайной ситуации.





16. Продлевается отсрочка депортации и разрешений на работу для либерийцев с убежищем в США до 30 июня 2022 г.





17. Поручается директору Oфиса управления бюджетом разработать рекомендации по модернизации регулирующего контроля и отменяется процесс утверждения регулирующими органами.





Кроме того, временным главой Пентагона назначен Дэвид Норквист, а Госдепартамент временно возглавит Дэн Смит.



