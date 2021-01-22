Венгрия первая в ЕС одобрила российскую вакцину от COVID-19

Об этом сообщает BBC со ссылкой на главу администрации премьер-министра Виктора Орбана.

Он подтвердил, что и российская вакцина, и вакцина Oxford-AstraZeneca получили зеленый свет от органов здравоохранения Венгрии.

Министр иностранных дел Петер Сийярто едет в Москву на переговоры по поставкам вакцины. Также представители Венгрии ведут переговоры с Китаем о поставке одного миллиона доз вакцины Sinopharm, которая уже используется в соседней Сербии.

Орбан заявил, что единственный способ удовлетворить потребность страны в вакцине от коронавируса, учитывая "удручающе медленные" поставки препарата Pfizer-BioNTech, – это закупить вакцину в России и Китае.

Однако усилия правительства Венгрии по популяризации российских и китайских вакцин уже натолкнулись на сопротивление со стороны населения. Этот шаг также вызвал критику Европейского Союза, который считает, что правительство Орбана подрывает солидарность ЕС.

BBC пообщалась с сотрудницей венгерского хосписа, которая сказала, что, по ее мнению, существует "огромная разница" между вакциной, получившей одобрение Венгрии, и препаратом, одобренным всем Евросоюзом.

В целом венгры относятся к числу наиболее скептически настроенных к вакцинации людей в Европе. Согласно последнему опросу Евробарометра, только 49% согласятся на прививку.

17 января в Бразилии заявили, что вернули документы с запросом на использование российской вакцины Sputnik V в экстренных случаях, поскольку те не соответствовали даже минимально необходимым требованиям.