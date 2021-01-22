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22 января 21, 14:03
Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за пандемии
Карнавал
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Карнавал невозможно провести в июле, как планировалось, в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, заявил мэр города.
В июле 2021 года невозможно будет провести карнавал в Рио-де-Жанейро из-за пандемии. Об этом заявил мэр города Эдуардо Паес в Twitter в пятницу, 22 января.

При этом Паес надеется провести его после вакцинации в 2022 году.

"Несомненно, в 2022 году мы сможем (все вакцинированные должным образом) праздновать жизнь и нашу культуру со всей интенсивностью, которой мы заслуживаем. Это празднование требует большой подготовки со стороны государственных органов, ассоциаций и учреждений самбы. Что-то невозможно сделать в этот момент. Таким образом, я хотел бы сообщить вам, что в середине 2021 года у нас не будет карнавала. Я никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и ясного видения экономической важности этого культурного события для нашего города. Однако пока что думать бессмысленно, что мы сможем провести карнавал в июле", - сказал Паес.

Отметим, что COVID-19 забрал более 200 тысяч жизней в Бразилии - это второй показатель в мире после США.

Источник: https://korrespondent.net/
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