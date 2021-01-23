Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу

Международный Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) вступил в силу в пятницу, 22 января. Его ратифицировало 51 государство, но основных ядерных держав среди них нет. Они игнорируют документ, принятый в штаб-квартире ООН в 2017 году, пишет DW.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал вступление в силу ДЗЯО.

"Этот первый международный документ, принятый более чем за два последних десятилетия, является важным шагом на пути к миру без ядерного оружия", - Гутерриш.

Он добавил, что в приоритете ООН – ядерное разоружение.

В договоре призывают ядерные страны как можно быстрее избавиться от ядерного оружия во избежание гуманитарной и экологической катастроф.

До этого мы писали, что Иран начал строительство нового ядерного объекта.

Напомним, что Россия провела тренировку ядерных сил. Военные произвели пуски межконтинентальной баллистической ракеты и высокоточных крылатых ракет.