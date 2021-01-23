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23 января 21, 13:23
Экономический кризис в США лишь усугубляется - Байден
Джо Байден
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Американский лидер подписал два новых указа, направленных на смягчение последствий пандемии для жителей США.
Экономический кризис в США, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, лишь углубляется, поэтому необходимы решительные и неотложные меры, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Об этом в пятницу, 22 января, пишет ТАСС. 

"Вчера мы узнали, что еще 900 тысяч американцев подали заявки на пособия по безработице. Нам нужно действовать, нам нужно действовать прямо сейчас. Мы должны действовать смело и решительно", - сказал президент.

По его словам, государство должно в этих условиях помочь гражданам не только потому, что это "моральный долг", но также и по причине того, что это "неотложная экономическая необходимость". 

В рамках помощи американский лидер  подписал два новых указа, направленных на смягчение последствий пандемии для жителей США. Один из них касается мер экстренной помощи работающим семьям, пострадавшим в результате кризиса. Второй - минимального размера оплаты труда федеральных служащих и подрядчиков. Он должен составить $15 в час. Им также должны предоставляться "оплачиваемые экстренные отпуска".

Напомним, Соединенные Штаты вводят обязательный карантин в отношении всех лиц, прибывающих в США из-за рубежа воздушным транспортом. Ограничения связаны с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Джо Байден.

Источник: https://korrespondent.net/
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