Экономический кризис в США лишь усугубляется - Байден

Экономический кризис в США, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, лишь углубляется, поэтому необходимы решительные и неотложные меры, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Об этом в пятницу, 22 января, пишет ТАСС.





"Вчера мы узнали, что еще 900 тысяч американцев подали заявки на пособия по безработице. Нам нужно действовать, нам нужно действовать прямо сейчас. Мы должны действовать смело и решительно", - сказал президент.





По его словам, государство должно в этих условиях помочь гражданам не только потому, что это "моральный долг", но также и по причине того, что это "неотложная экономическая необходимость".





В рамках помощи американский лидер подписал два новых указа, направленных на смягчение последствий пандемии для жителей США. Один из них касается мер экстренной помощи работающим семьям, пострадавшим в результате кризиса. Второй - минимального размера оплаты труда федеральных служащих и подрядчиков. Он должен составить $15 в час. Им также должны предоставляться "оплачиваемые экстренные отпуска".





Напомним, Соединенные Штаты вводят обязательный карантин в отношении всех лиц, прибывающих в США из-за рубежа воздушным транспортом. Ограничения связаны с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Джо Байден.



