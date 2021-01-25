Сегодня в Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ

Это будет первая пленарная сессия ПАСЕ после января 2020 года. Все предыдущие были отменены из-за пандемии коронавируса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заседание из-за карантина в условиях пандемии будет проходить в гибридном формате. Делегаты могут быть физически присутствовать на заседаниях, дебатах и ​​голосованиях с соблюдением строгих санитарных норм или работать дистанционно.

Постоянная делегация Верховной Рады Украины настаивает на включении в повестку дня сессии вопроса о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму.

Кроме этого, как заявил народный депутат Алексей Гончаренко, украинская делегация будет оспаривать полномочия российских парламентариев в ПАСЕ.

По срочной процедуре также пройдут дебаты об аресте российского оппозиционного политика Алексея Навального и об угрозах от крупных ІТ-компаний свободе слова.

Бюро ПАСЕ не поддержало инициативу РФ о включении к обсуждению в Ассамблее вопроса о якобы "запрете русского языка и других языков национальных меньшинств" в Украине.

Среди прочего Ассамблея обсудит и примет резолюции по этическим, правовым и практическим вопросам проведения вакцинации от коронавируса, а также о независимости судей в Польше и Молдове.

Ожидается, что к ПАСЕ обратятся генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, министр иностранных дел Германии Гайко Маас (ФРГ председательствует в Комитете министров СЕ), а также генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич .

Делегаты изберут (или переизберут) заместителя генерального секретаря Совета Европы, генерального секретаря ПАСЕ, вице-президента Ассамблеи, судей Европейского суда по правам человека от Греции и Швейцарии.

Украина выдвинула на пост вице-президента Ассамблеи народного депутата Александра Мережко, который с прошлого года уже занимает эту должность.

Зимняя сессия будет проходить с соблюдением жестких санитарных мероприятий. Все, кто намерен физически попасть на заседание, должны сдать экспресс-тест на коронавирус. Пункты тестирования будут развернуты перед дворцом "Европа" в Страсбурге. При отрицательном результате, который будет известен через 15 минут после забора биологического материала, людей будут пропускать в помещение.