Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.20
USD
28.15
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
25 января 21, 10:07
С 1 марта Кипр открывает границу для иностранных туристов
кипр,флаг
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Для украинцев тоже.

Власти Кипра решили с 1 марта этого года открыть границу для туристов из 56 стран мира: в перечень вошли страны ЕС, а также Украина и некоторые другие государства, сообщается на сайте кипрского министерства туризма.

С 1 марта на Кипре планируют убрать такое понятие, как "серая зона" для указанных стран, вместо этого государства будут распределяться по категориям "красная зона", "оранжевая" и "зеленая".

Открыть границу кипрская сторона решила для:

- государств-членов ЕС;

- стран Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн);

- государств из "зеленого списка ЕС" с низким уровнем заболеваемости;

- Великобритании, России, Израиля, Украины, Беларуси, Египта, Иордании, Ливана, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Перемещение страны из "серой зоны" означает, что по прибытию на Кипр туристам не надо будет проходить 14-дневный карантин, но необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 до прилета (только для путешественников из стран "оранжевой" и "красной" зоны).

В августе 2020 года Кипр отнес Украину к категории стран высокого риска.
liga.net
Ещё по теме:
В 2027 году произойдет необычное солнечное затмение
В Минздраве сократили перечень стран "красной" зоны
Когда переводим часы на зимнее время
Заробитчане переслали в страну $8 млрд за 8 месяцев 2020 г
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В ПАСЕ оспорят полномочия российской делегации
noimageСтроительство Северного потока-2 возобновилось
noimageСегодня в Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ
Лента новостей