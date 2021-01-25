Строительство Северного потока-2 возобновилось

Баржа Фортуна возобновила строительство газопровода Северный поток-2 в водах Дании недалеко от острова Борнхольм, сообщила компания оператор Nord Stream 2 AG.





Отмечается, что работы идут в соответствии с полученными согласованиями.





По данным портала отслеживания судов Marinetraffic, баржа находится примерно в 28 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ней расположились еще несколько судов снабжения.





Как ожидается, Фортуна завершит работы в датских морях к середине последней недели мая. После этого она будет укладывать трубы в Германии до июня.





Как сообщалось, власти Дании разрешили возобновить строительство газопровода судном Фортуна с 15 января, а уже 19 января США ввели против него санкции.





Напомним, что РФ намерена достроить Северный поток-2, несмотря на санкции. В последние дни появилось все больше информации о новых санкциях против газопровода. Даже Газпром допустил провал проекта.



