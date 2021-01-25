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25 января 21, 13:37
Строительство Северного потока-2 возобновилось
строительство
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Судно Фортуна приступило к укладке труб в 28 километрах от датского острова Борнхольм. Работы должны завершить в мае.
Баржа Фортуна возобновила строительство газопровода Северный поток-2 в водах Дании недалеко от острова Борнхольм, сообщила компания оператор Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что работы идут в соответствии с полученными согласованиями.

По данным портала отслеживания судов Marinetraffic, баржа находится примерно в 28 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ней расположились еще несколько судов снабжения.

Как ожидается, Фортуна завершит работы в датских морях к середине последней недели мая. После этого она будет укладывать трубы в Германии до июня. 

Как сообщалось, власти Дании разрешили возобновить строительство газопровода судном Фортуна с 15 января, а уже 19 января США ввели против него санкции.

Напомним, что РФ намерена достроить Северный поток-2, несмотря на санкции. В последние дни появилось все больше информации о новых санкциях против газопровода. Даже Газпром допустил провал проекта.

Источник: https://korrespondent.net/
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