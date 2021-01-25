В ПАСЕ оспорят полномочия российской делегации

В Парламентской ассамблеи Совета Европы рассмотрят вопрос о полномочиях России после того, как в понедельник, 25 января, 38 депутатов поддержали данную инициативу украинской делегации. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в телеграм.





Глава Украинской делегации Мария Мезенцева заявила, что процедуру также инициировали парламентарии из Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии.





Для обжалования нужно минимум 30 депутатов из пяти государств. После этого вопрос подтверждения полномочий будет рассматривать мониторинговый или регламентный комитет ПАСЕ.





Россию обвиняют в нарушении статьи 5 Устава Совета Европы – каждая страна-член должна гарантировать всем своим гражданам защиту их прав и свобод.





Ранее на сайте ПАСЕ появилось заявление докладчиков по России Сунны Аэварсдоттир и Жака Мэра.





"Я глубоко обеспокоен ситуацией в России. Десятки тысяч человек собрались во многих городах, чтобы мирно протестовать против ареста Алексея Навального. Несколько сотен из них были арестованы полицией, иногда очень жестоко, о чем свидетельствуют видеодоказательства", - говорится в заявлении.





По мнению Аэварсдоттир, действия российских властей несовместимы с уважением основных политических свобод. А большинство арестованных 23 января на протестах могут считаться политическими заключенными.





"Мы очень внимательно наблюдаем за этими событиями и сделаем все необходимые юридические выводы. Любой, кто арестован за свободу выражения мнений и собраний, защищенной Европейской конвенцией о правах человека, должен быть немедленно освобожден", - добавили докладчики.





Напомним, в акции 23 января только в Москве, по оценке движения Белый счетчик, приняли участие до 20 тысяч человек, агентство Reuters сообщало о 40 тысячах участников. По последним данным, на акциях силовики задержали почти 3,5 тысяч человек - рекордное число для РФ.



