По делу о штурме Капитолия уже 150 обвиняемых

Об этом во вторник, 26 января, сообщил CNN.





Отмечается, что всего в качестве участников опознали 400 человек.





"Многим предъявлены обвинения в проникновении в закрытое здание без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и хулиганстве в Капитолии", - уточняет телекомпания.





Более серьезные обвинения варьировались от кражи государственной собственности, заговора, межгосударственных угроз до нападения на правоохранительные органы.





Сотрудники правоохранительных органов сообщили CNN, что ожидают в будущем ареста еще сотен участников беспорядков. При этом отмечается, что следователи начали фокусироваться на более сложных случаях, таких как экстремистские группы, участвовавшие в нападении.





"Список растет по часам", - пишет CNN, отмечая, что число обвиняемых растет после того, как Палата представителей США передала в Сенат статью об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу за подстрекательство к восстанию.





Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа, недовольные итогами голосования, ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.





Конгрессмены в Капитолии в тот момент утверждали результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, палата представителей и сенат США утвердили победу Байдена.



