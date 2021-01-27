Известны детали разговора Байдена с Путиным

Разговор президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону состоялся по инициативе российской стороны. Перед ним американский лидер проконсультировался с союзниками. Об этом в среду, 27 января, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на свои источники.





"Москва обратилась к нам на прошлой неделе с просьбой об этой беседе. Байден согласился, но хотел сначала подготовиться к ней вместе со своим штабом и поговорить с европейскими союзниками, включая лидеров Великобритании, Франции и Германии, что он и сделал", - приводит агентство слова источника.





Перед тем как поговорить с Путиным, Байден также позвонил главе НАТО Йенсу Столтенбергу, "чтобы заверить в приверженности США альянсу, основанному как оплот против российской агрессии", говорится в сообщении.





В Белом доме также сообщили, что в разговоре со Столтенбергом Байден подтвердил приверженность США коллективной обороне в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора и подчеркнул свою приверженность укреплению трансатлантической безопасности.





А беседе с Путиным Байден, по данным АР, подчеркнул, что США "будут защищать себя и примут меры, которые могут включать дальнейшие санкции, чтобы гарантировать, что Москва не будет действовать безнаказанно".





Также агентство отмечает, что "Байден твердо настроен на поддержку суверенитета Украины со стороны США, в то время как Россия поддерживает сепаратистов на востоке страны".





Президент США также поднял вопросы о приписываемых России кибератаках на американские ведомства, "выплатах талибам за убийства американцев в Афганистане, вмешательстве в американские выборы 2020 года, отравлении оппозиционера Навального и разгоне в выходные его сторонников", говорится в сообщении агентства.



