Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.12
USD
28.16
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
27 января 21, 12:44
Известны детали разговора Байдена с Путиным
Байден
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Байден заявил российскому президенту, что твердо настроен на поддержку суверенитета Украины со стороны США.
Разговор президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону состоялся по инициативе российской стороны. Перед ним американский лидер проконсультировался с союзниками. Об этом в среду, 27 января, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на свои источники.

"Москва обратилась к нам на прошлой неделе с просьбой об этой беседе. Байден согласился, но хотел сначала подготовиться к ней вместе со своим штабом и поговорить с европейскими союзниками, включая лидеров Великобритании, Франции и Германии, что он и сделал", - приводит агентство слова источника.

Перед тем как поговорить с Путиным, Байден также позвонил главе НАТО Йенсу Столтенбергу, "чтобы заверить в приверженности США альянсу, основанному как оплот против российской агрессии", говорится в сообщении.

В Белом доме также сообщили, что в разговоре со Столтенбергом Байден подтвердил приверженность США коллективной обороне в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора и подчеркнул свою приверженность укреплению трансатлантической безопасности.

А беседе с Путиным Байден, по данным АР, подчеркнул, что США "будут защищать себя и примут меры, которые могут включать дальнейшие санкции, чтобы гарантировать, что Москва не будет действовать безнаказанно".

Также агентство отмечает, что "Байден твердо настроен на поддержку суверенитета Украины со стороны США, в то время как Россия поддерживает сепаратистов на востоке страны".

Президент США также поднял вопросы о приписываемых России кибератаках на американские ведомства, "выплатах талибам за убийства американцев в Афганистане, вмешательстве в американские выборы 2020 года, отравлении оппозиционера Навального и разгоне в выходные его сторонников", говорится в сообщении агентства.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Прогноз: Что изменится для Украины после ухода Путина
Мировая пресса о штурме Капитолия
Второй импичмент Трампа запущен
Навального арестовали. Он призвал россиян выходить на улицы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
По делу о штурме Капитолия уже 150 обвиняемых
noimageВ ПАСЕ критикуют РФ, но предлагают не применять санкции
noimageВ Британии впервые в Европе 100 тыс. COVID-смертей
noimageПрибыль 10 миллиардеров больше суммы вакцинации всех людей
Лента новостей