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28 января 21, 13:49
ПАСЕ подтвердила полномочия России
пасе
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В ПАСЕ приняли критический к РФ доклад, но не наложили на нее никаких санкций, объясняя это "стремлением к диалогу".
Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия делегации России. Об этом сообщил представитель Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко в четверг, 28 января.

В ПАСЕ поддержали отстранение делегации РФ только 37 представителей, 115 выступили против, семь воздержались.

"К сожалению, ПАСЕ не поддержала инициированное нами обжалования полномочий российской делегации. Но мы не собираемся сдаваться", - сказал Гончаренко.

Украинский дипломат добавил, что ПАСЕ приняла критический доклад, но решила не отстранять российскую делегацию.

"К сожалению, многие коллеги по Ассамблее до сих пор пытаются искать призрачный "диалог" с теми, кто его не собирается вести. Но мы это дело так не оставим. Мы, вместе с нашими международными друзьями, будем оспаривать полномочия российской делегации каждый раз, когда это будет возможно", - добавил Гончаренко.

В свою очередь глава делегации РФ Петр Толстой пригрозил уйти из ПАСЕ, если  Россию попытаются наказать за нарушения прав человека. Он пообещал "наказать" ассамблею в случае даже малейшего или индивидуального ограничения в отношении россиян.

"Если будет принято решение об ограничении для любого из членов делегаций - мы все покинем этот зал, как сделали это в 2014 году", - говорит Толстой.

Представитель России также потребовал от председательствующего не позволять украинским делегатам высказываться о Путине так, как это часто происходит.

"Считаю недопустимыми оскорблять страну и оскорблять президента России Владимира Путина... Это в силах председательствующего - не допускать такого", - заявил он, указал на выступления Алексея Гончаренко, которые его "задели".

Напомним, что РФ в ПАСЕ инициирует дебаты по украинскому языку. Члены российской делегации считают, что перевод сферы обслуживания в Украине на украинский язык является "агрессивной кампанией против русского языка".

Источник: https://korrespondent.net/
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