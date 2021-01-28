ПАСЕ подтвердила полномочия России

Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия делегации России. Об этом сообщил представитель Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко в четверг, 28 января.





В ПАСЕ поддержали отстранение делегации РФ только 37 представителей, 115 выступили против, семь воздержались.





"К сожалению, ПАСЕ не поддержала инициированное нами обжалования полномочий российской делегации. Но мы не собираемся сдаваться", - сказал Гончаренко.





Украинский дипломат добавил, что ПАСЕ приняла критический доклад, но решила не отстранять российскую делегацию.





"К сожалению, многие коллеги по Ассамблее до сих пор пытаются искать призрачный "диалог" с теми, кто его не собирается вести. Но мы это дело так не оставим. Мы, вместе с нашими международными друзьями, будем оспаривать полномочия российской делегации каждый раз, когда это будет возможно", - добавил Гончаренко.





В свою очередь глава делегации РФ Петр Толстой пригрозил уйти из ПАСЕ, если Россию попытаются наказать за нарушения прав человека. Он пообещал "наказать" ассамблею в случае даже малейшего или индивидуального ограничения в отношении россиян.





"Если будет принято решение об ограничении для любого из членов делегаций - мы все покинем этот зал, как сделали это в 2014 году", - говорит Толстой.





Представитель России также потребовал от председательствующего не позволять украинским делегатам высказываться о Путине так, как это часто происходит.





"Считаю недопустимыми оскорблять страну и оскорблять президента России Владимира Путина... Это в силах председательствующего - не допускать такого", - заявил он, указал на выступления Алексея Гончаренко, которые его "задели".





Напомним, что РФ в ПАСЕ инициирует дебаты по украинскому языку. Члены российской делегации считают, что перевод сферы обслуживания в Украине на украинский язык является "агрессивной кампанией против русского языка".



