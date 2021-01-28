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28 января 21, 20:36
Генсек ООН назвал 2020-й "годом смерти и отчаяния"
Генсек ООН
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Пандемия обошлась людям в 210 миллиардов долларов, она забрала два миллиона человечески жизней.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш оценил последствия пандемии коронавируса и дал характеристику 2020-му году, который назвал "годом смерти, катастроф и отчаяния". Об этом Гуттереш заявил во время выступления перед Генассамблеей ООН, пишет Dinhe Irovivo.

Генсек подчеркнул, что коронавирус забрал два миллиона жизней, 500 миллионов человек потеряли работу, стихийные бедствия обошлись человечеству в 210 миллиардов долларов

"2020-й год стал глобальным annus horribilis (с латыни "ужасный год", - ред.) - годом смерти, катастроф и отчаяния. Пандемия COVID-19 вызвала хаос в каждой стране и каждой экономике. Мы потеряли два миллиона жизней. Число человеческих жертв продолжает расти", - отметил глава всемирной организации.

Он выразил надежду, что наступивший 2021-й год станет периодом восстановления.

Генсек ООН также призвал мировых лидеров "переключить передачу" и "поставить мир на рельсы".

Добавим также, что в ООН дали неутешительный прогноз по туризму.
Korrespondent
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