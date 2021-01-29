В Китае казнили обвиняемого в коррупции чиновника

В китайском городе Тяньцзинь в пятницу, 29 января, был приведен в исполнение смертный приговор в отношении экс-секретаря партийного комитета и бывшего председателя правления крупнейшей в КНР компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лай Сяоминя, сообщает Синьхуа.





Отмечается, что Лай Сяоминь был приговорен к смертной казни в начале января по обвинению в коррупции, взяточничестве и двоеженстве.





"По утверждению Верховного народного суда, утром 29 января Народный суд второй ступени города Тяньцзинь привел в исполнение смертный приговор Лай Сяоминя", - говорится в сообщении.





Осенью 2018 года Лай Сяоминь был исключен из партии за серьезное нарушение партийной дисциплины и законодательства.





В ходе расследования центральной комиссии по проверке дисциплины удалось выявить, что Лай Сяоминь серьезно нарушил политическую дисциплину, "слепое расширение и непоследовательное управление привели к тому, что компания серьезно отклонилась от своих основных профессиональных обязанностей, а также к плохому политическому влиянию", сообщали власти.





По версии обвинения, он участвовал в различных политических авантюрах, способствовал продвижению по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовал проведению инспекций и проверок.



