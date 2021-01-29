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29 января 21, 15:10
Штурмовавший Капитолий "викинг" даст показания против Трампа
штурм
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Защитник заявил, что Джейкоб Ченсли действовал по приглашению экс-президента и рассчитывал на его помилование.
Адвокат Джейкоба Энтони Ченсли, ставшего известным после штурма Капитолия как "викинг", заявил, что его клиент готов дать показания против экс-президента Дональда Трампа на слушаниях по импичменту, передает агентство АР.

Так, защитник Альберт Уоткинс заявил, что Ченсли ранее был "очарован" Трампом. Адвокат заявил, что его подзащитный действовал по приглашению экс-президента при штурме Капитолия и потому заслуживал помилования от Трампа. Отказ Трампа объявить о помиловании для своих сторонников разочаровал Ченсли.

"Он почувствовал себя так, словно президент предал его", - заявил Уоткинс.

Адвокат отметил, что пока не разговаривал ни с одним из членов Сената, однако считает важным, чтобы сенаторы услышали голоса тех, кто стал целью подстрекательств со стороны Трампа. Помимо "викинга" о том, что на штурм Капитолия их подвигли слова Трампа, заявили еще четыре человека, которым власти предъявили обвинения. Их показания могут быть заслушаны в процессе по импичменту, отмечает агентство.

Ченсли участвовал в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами и c копьем в руках. Его тело покрыто татуировками, которые связывают с древнескандинавскими символами и опосредованно - с фашизмом. Ченсли также является приверженцем теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа, недовольные итогами голосования, ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. 

Источник: https://korrespondent.net/
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