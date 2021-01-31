США не намерены ослаблять санкции против России

Сообщается, что об этом Салливан заявил в эфире российского телеканала "Дождь".





"Мы не будем, во всяком случае ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий", – сказал Салливан.





Он также отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон "поддерживают такое решение проблемы".





По их словам, оно справедливо для Украины и ее народа.





Также Салливан добавил, что США продолжат вести диалог относительно ситуации на Донбассе в разных форматах, в том числе "нормандском".





"Мы не достигли большого успеха за последние 6-7 лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению. К Украине, а также к Минским соглашениям власти США свой подход не изменили", – подытожил Салливан.



