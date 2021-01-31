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31 января 21, 12:33
США не намерены ослаблять санкции против России
Джон Салливан
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Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Салливан заявил, что США и их партнеры не будут ослаблять санкции, которые были введены против Российской Федерации из-за оккупации Крыма, тогда как ранее сообщалось, что Байден впервые выступит с речью о внешнеполитическом курсе США.
Сообщается, что об этом Салливан заявил в эфире российского телеканала "Дождь".

"Мы не будем, во всяком случае ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий", – сказал Салливан.

Он также отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон "поддерживают такое решение проблемы".

По их словам, оно справедливо для Украины и ее народа.

Также Салливан добавил, что США продолжат вести диалог относительно ситуации на Донбассе в разных форматах, в том числе "нормандском".

"Мы не достигли большого успеха за последние 6-7 лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению. К Украине, а также к Минским соглашениям власти США свой подход не изменили", – подытожил Салливан.

Источник: https://ukranews.com/
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