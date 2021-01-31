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31 января 21, 14:06
Избиение украинца в Париже: предъявлены обвинения
Избиение украинца в Париже
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Обвинение объявили за покушение и соучастие в покушении, участие в преступной банде и совершение преступлений, связанных с кражами.
Во Франции задержанным за избиение подростка из Украины Юрия в Париже предъявили обвинения, сообщает BFM TV 31 января, ссылаясь на источники.

Всего были задержаны 12 человек: 1 взрослый и 11 подростков от 15 до 17 лет, но троих из них отпустили. 

Пятеро из обвиняемых находятся под стражей. Их обвиняют в покушении на убийство. Еще четверо находятся под судебным надзором. 

Обвинение объявили за покушение и соучастие в покушении, участие в преступной банде и совершение преступлений, связанных с кражами.

Ранее видео избиения украинского подростка вызвало широкий резонанс. На кадрах видно, как подростка жестоко бьет группа людей.

Источник: https://korrespondent.net/
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