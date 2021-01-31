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31 января 21, 14:08
ВОЗ призвала замедлить вакцинацию от коронавируса
вакцина
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Вместо того, чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это надо вместе, отметили в организации.
Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить свои кампании по вакцинации населения от COVID-19, чтобы препарата хватило менее состоятельным государствам. Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис в интервью BBC News.

Богатым странам следует отказаться на начальном этапе от планов быстрой массовой вакцинации населения от коронавируса, ограничившись прививками только самым уязвимым категориям граждан с тем, чтобы большее число людей по всему миру могли получить доступ к препарату, сказала она.

"Мы просим все страны, которые имеют такую ​​возможность: остановитесь, подождите другие группы стран, где еще не начали вакцинацию. Вместо того, чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это надо вместе", - заявила Харрис.

Ранее в ВОЗ раскритиковали подход развитых и богатых стран, которые начали скупать гораздо больше доз вакцин, чем необходимо для привития своего населения. В в организации такую тенденцию назвали "моральным падением".

Источник: https://korrespondent.net/
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