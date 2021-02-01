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1 февраля 21, 11:14
Зеленский о расследовании против адвоката Трампа Джулиани
Рудольф Джулиани
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Украина готова помочь США в расследовании против личного адвоката бывшего президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Об этом Зеленский сказал в интервью Axios.

"Мы готовы помогать. Наша позиция очень правильная и продуктивная: мы готовы помогать Соединенным Штатам получить правду. Потому что для нас это очень и очень важно", - сказал Зеленский отвечая на вопрос журналиста, готова ли Украина сотрудничать или способствовать расследованию против личного адвоката Трампа Руди Джулиани относительно его связей с российскими агентами в Украине.

Вместе с тем, вопрос относительно возможной помощи ОП в расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена, сына действующего президента США, Зеленский переадресовал правоохранителям.

"Уголовные органы - прокуратура или другие органы в любой стране могут сотрудничать. Я считаю, что это нормально", - отметил глава государства.

Источник: https://censor.net/
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