Зеленский о расследовании против адвоката Трампа Джулиани

Об этом Зеленский сказал в интервью Axios.





"Мы готовы помогать. Наша позиция очень правильная и продуктивная: мы готовы помогать Соединенным Штатам получить правду. Потому что для нас это очень и очень важно", - сказал Зеленский отвечая на вопрос журналиста, готова ли Украина сотрудничать или способствовать расследованию против личного адвоката Трампа Руди Джулиани относительно его связей с российскими агентами в Украине.





Вместе с тем, вопрос относительно возможной помощи ОП в расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена, сына действующего президента США, Зеленский переадресовал правоохранителям.





"Уголовные органы - прокуратура или другие органы в любой стране могут сотрудничать. Я считаю, что это нормально", - отметил глава государства.



