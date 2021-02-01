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1 февраля 21, 16:09
Франция закрыла границы для жителей Украины
франция
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Франция закрыла свои границы для украинцев и жителей других стран, которые не входят в Европейский союз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте посольства Украины во Франции.

"С целью замедления распространения эпидемии во всем мире необходимы строгие ограничения для осуществления путешествий, несмотря на чрезвычайно активную циркуляцию вируса COVID-19 и его вариантов (статистику пандемии можно посмотреть на сайте Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.) Таким образом, с 31 января 2021 г. устанавливается запрет на въезд и выезд с территории Франции в любую страну за пределами европейского пространства (Европейский Союз, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сен-Мартен, Ватикан и Швейцария), кроме чрезвычайных неотложных обстоятельств", - сказано в сообщении.

Отмечается, что перемещения в пределах европейского пространства (Европейский Союз, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сен-Мартен, Ватикан и Швейцария), въезд и выезд из Франции, остаются строго ограниченными до появления новых распоряжений.

"В случае же, если путешествие, в связи с неотложными обстоятельствами должно все-таки состояться, необходимо соблюдать ограничительные меры, введенные при въезде на территорию Франции с целью ограничения распространения вируса (см. ссылку)", - сказано в сообщении.
censor.net.ua
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