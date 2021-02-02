Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.86
USD
28.01
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
2 февраля 21, 09:16
The Hill: Байден начал терять рейтинг
Байден
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Рейтинг Джо Байдена опустился по сравнению с первыми днями его президентства, свидетельствуют данные опроса.

Рейтинг нового президента США Джо Байдена впервые с момента избрания начал падать. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает издание The Hill со ссылкой на опрос, проведенный совместно с Исследовательской службой Харриса.

Исследование, проведенное изданием совместно с Исследовательской службой Харриса с 28 по 29 января, показало, что работу Байдена на посту президента одобряет 61% респондентов. При этом в ходе опроса, проводившегося 21-22 января, положительно о работе главы государства отзывались 63% респондентов.

Газета отмечает, что последний опрос также выявил падение на 6 п. п. уровня одобрения деятельности демократа Байдена среди избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, - с 30% до 24%. Поддержка среди сторонников демократов осталась на прежнем уровне - 94%.

Опрос проводился в интернете 28-29 января. В нем приняли участие 945 респондентов. Статистическая погрешность составляет приблизительно 3,19 процентных пункта.

Демократ Байден вступил в должность 20 января, сменив республиканца Дональда Трампа. На момент окончания его полномочий, 60 процентов американцев назвали Трампа "одним из худших президентов в истории".

Напомним, глава Украинского государства пригласил 46-го президента США Джо Байдена посетить Киев. Зеленский выразил уверенность, что отношения двух стран улучшатся.

Также, Королева Великобритании Елизавета II встретится с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами в Букингемском дворце перед саммитом G7 в Корнуолле в июне.
Korrespondent
Ещё по теме:
Какие рабочие места изчезнут к 2025 году? — прогноз ВЭФ
Как будет происходить инаугурация Байдена – трансляция
Байден стал 46-м президентом США. ФОТОрепортаж
Трамп оставил мне великодушное прощальное письмо, - Байден
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Евросоюз вводит новые ограничения в условиях пандемии
noimageФранция закрыла границы для жителей Украины
noimageУчиться у Путина - значит учиться лгать
noimageЗеленский о расследовании против адвоката Трампа Джулиани
Лента новостей