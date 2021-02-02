The Hill: Байден начал терять рейтинг

Рейтинг нового президента США Джо Байдена впервые с момента избрания начал падать. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает издание The Hill со ссылкой на опрос, проведенный совместно с Исследовательской службой Харриса.

Исследование, проведенное изданием совместно с Исследовательской службой Харриса с 28 по 29 января, показало, что работу Байдена на посту президента одобряет 61% респондентов. При этом в ходе опроса, проводившегося 21-22 января, положительно о работе главы государства отзывались 63% респондентов.

Газета отмечает, что последний опрос также выявил падение на 6 п. п. уровня одобрения деятельности демократа Байдена среди избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, - с 30% до 24%. Поддержка среди сторонников демократов осталась на прежнем уровне - 94%.

Опрос проводился в интернете 28-29 января. В нем приняли участие 945 респондентов. Статистическая погрешность составляет приблизительно 3,19 процентных пункта.

Демократ Байден вступил в должность 20 января, сменив республиканца Дональда Трампа. На момент окончания его полномочий, 60 процентов американцев назвали Трампа "одним из худших президентов в истории".

Напомним, глава Украинского государства пригласил 46-го президента США Джо Байдена посетить Киев. Зеленский выразил уверенность, что отношения двух стран улучшатся.

Также, Королева Великобритании Елизавета II встретится с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами в Букингемском дворце перед саммитом G7 в Корнуолле в июне.