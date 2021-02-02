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2 февраля 21, 12:47
Армения подала жалобу против Азербайджана в ЕСПЧ
ЕСПЧ
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Ереван настаивает на том, что Баку нарушил целый ряд прав жителей Карабаха и Армении. Вместе с жалобой было представлено "большое количество доказательств".
Правительство Армении подало против Азербайджана межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека. Баку обвиняется в нарушении ряда конвенций в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, сообщило представительство Армении в ЕСПЧ во вторник, 2 февраля.

"Правительство Армении подало межгосударственную жалобу против Азербайджана в Европейский суд по правам человека из-за конвенционных нарушений во время развязанной 44-дневной войны и в последующий период… Это первая межгосударственная жалоба, поданная Арменией в ЕСПЧ", – говорится в сообщении.

В частности, как заявили в представительстве, Ереван настаивает на том, что Баку нарушил права жителей Карабаха и Армении на жизнь, защиту от пыток и бесчеловечного обращения, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование и ряд других прав.

"В жалобе в числе других подняты вопросы защиты прав военнопленных и гражданских лиц, переселенного населения Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), раненых граждан и родных погибших, лиц, потерявших собственность, представителей местных и международных СМИ", – отмечается в сообщении.

Также указано, что вместе с жалобой было представлено "большое количество доказательств".

Источник: https://korrespondent.net/
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