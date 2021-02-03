В доме престарелых после вакцинации все заболели на COVID-19

В доме престарелых испанского города Латартера после вакцинации все обитатели заболели COVID-19. Семь человек скончались, сообщает La Vanguardia.

Отмечается, что пенсионерам была введена вакцина производства компании Pfizer. После этого у всех 78 проживающих в заведении обнаружили коронавирусную инфекцию.

Первую дозу вакцины люди получили 13 января.

"Через шесть дней первые симптомы начали появляться у 10 жителей", - рассказали в администрации социального учреждения.

При этом руководство дома престарелых отметило, что соблюдались все санитарные нормы. С начала пандемии здесь не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Ранее мы писали о том, что в Нидерландах побочные эффекты от вакцины выявили у ста человек. Во всех случаях люди жаловались на вакцину разработки Pfizer / BioNTech.