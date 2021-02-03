Две авиакомпании попали под санкции за полеты в РФ

По инициативе СБУ введены санкции против авиакомпаний, которые летают в аэропорты России, сообщает пресс-служба спецслужбы в среду, 3 февраля.





В частности, под санкции попала молдавская авиакомпания JET4U S.R.L. и португальская JET4U LDA.





"На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаний такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов", - говорится в сообщении.





Отмечается, что санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.





Как пишет ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ, самолетами этих авиакомпаний в России летали председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и его коллега Тарас Козак, против которого накануне ввели санкции сроком на пять лет.





Также на пять лет введены санкции против региональных вещателей канала 112-Украина - Новый формат, Ариадна ТВ, ТВ Выбор, Партнер ТВ, Новини 24 години, Нові комунікації, Лидер ТВ.





Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и т.п.



