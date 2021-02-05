Байден: Прошли дни, когда США уступали перед агрессией РФ

Он вспомнил о кибератаках и вмешательстве в американские выборы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом гворилось в его речи, которая транслировалась в прямом эфире

По словам Байдена, свою позицию он высказал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным."Я четко объяснил Владимиру Путину, совсем в другой манере, чем мой предшественник, что закончилось дни, когда США уступали перед лицом агрессивных действий РФ, кибератаками, вмешательством в американские выборы. Мы не будем колебаться, чтобы повысить цену, которую РФ должна заплатить за эти действия", - сказал он.