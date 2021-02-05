Запасы газа в ПХГ Европы на минимуме за пять лет

В подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы уровень запасов газа на этой неделе опустился ниже 50% от их полной вместимости. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe.





Так, по состоянию на утро 4 февраля европейские ПХГ были заполнены в среднем на 49,83%. При этом в Германии – на главном рынке Европы – запасы упали до 42,44%, во Франции – до 39,65%. В Украине запасы на уровне 52%. Текущий уровень запасов в ЕС на 2,77% ниже среднего показателя за последние пять лет.





В среду в Европе была оттепель, но с четверга дневная температура вернулась к нулю, а на всю следующую неделю синоптики обещают стабильные сильные по европейским меркам морозы: от -5 до -10 градусов Цельсия, а в Восточной Европе – по ночам до -15.





"Поступление в газотранспортную сеть Европы газа с терминалов СПГ в феврале 2021 падает по отношению к уровню годовой давности на 49%. Весь свободный объем сжиженного природного газа перетягивает на себя премиальный рынок Северо-Восточной Азии, оставляя европейских покупателей только с объемами, гарантированными по долгосрочным контрактам", – говорится в сообщении.





Средняя цена газа на главной торговой площадке Европы – голландской TTF – с начала февраля составляет $225-227 за 1 тыс. куб. м после $257 в среднем за январь.





Напомним, в январе из-за сильных морозов Украине пришлось прибегнуть к рекордным за три года отборам газа из подземных хранилищ, в которых накануне отопительного сезона было накоплено свыше 28 млрд кубов газа. Сейчас в ПХГ остается менее 22 млрд кубометров.



