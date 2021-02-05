Сколько придется ждать окончательной победы над Covid

Пока в Украине до сих пор не сделали еще ни одной прививки от коронавируса в мире делают по 4,5 миллиона прививок каждый день. Такие темпы все равно не дают надежды на победу над коронавирусом в ближайшее время.

Так сколько придется ждать?

Как считают

Рабочая гипотеза состоит в том, что для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунитет от коронавируса был, по меньшей мере, у 70% граждан той или иной страны. Главный специалист США по эпидемиологическим вопросам Энтони Фаучи выходит из показателя 75-85%.

По подсчётам Bloomberg, если взять 75% населения планеты и умножить на среднее количество прививок в день, - 4,5 млн доз вакцин, то получится 7 лет. Именно столько понадобится на формирование коллективного иммунитета от коронавируса при нынешних темпах вакцинации.

При этом, при нынешних темпах вакцинации Израиль, например, сможет вернуться к нормальной жизни уже через два месяца, Великобритания — за пол года, США — до конца 2021 года. Европейским странам в среднем понадобится 2−4 года.

Сроки могут сократиться, если темпы вакцинации будут ускоряться.

Украина поможет ускорить?

В Украине пока официально не сделали ни одной вакцины от коронавируса. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax с февраля 2021 года.

Вакцины разработки AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США) производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute в Индии.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech, а за первое полугодие — от 2,2 до 3,7 млн доз препарата AstraZeneca/Oxford в рамках инициативы COVAX. Также сообщалось, что в рамках инициативы Украина может получить еще не менее 8 млн доз вакцин от коронавируса.

30 декабря Украина подписала договор о поставках 1,9 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Она должна прибыть не позднее 31 мая. Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что, если эффективность вакцины будет ниже 70%, компания-производитель компенсирует Украине потраченные средства. Эффективность китайского препарата с учетом очень легких или бессимптомных случаев COVID-19 — 50,38%. Эффективность с учетом легкой, средней и тяжелой форм болезни — 78%.

Система здравоохранения в Украине позволяет делать около 5 млн прививок от коронавируса ежемесячно, считает заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Если мы просчитаем способность нашей системы здравоохранения, то мы можем делать около 5 млн прививок ежемесячно. Это без привлечения кабинетов прививок, которые используются для рутинных прививок. То есть чтобы не нарушить календарь прививок. Если у нас будет нормальное количество вакцины, и будет ажиотаж, и будет желание, то мы в принципе можем привлечь еще ориентировано 5 млн прививок. Главное подготовить систему здравоохранения», - отметил Ляшко.

Раньше нужно было думать





Генеральный директор фармакологической компании Pfizer Ukraine Зоряна Целик констатирует, что Украина упустила шанс на массовую закупку препарата.





“Все правительства заключали договоры еще в июле, Украине нужно было это сделать раньше. Мы делаем все, чтобы вакцина была в Украине, сейчас идут переговоры – надежда есть, шансы хорошие”, – отметила Целик.





Кому не нужно вакцинироваться





Врач-инфекционист Евгений Дубровский отмечает, что очно не нужна вакцинация тем, кто уже переболел COVID-19.





Он подчеркнул, что прививки необходимо делать только людям из группы высокого риска.





«Вакцинация в условиях разгара эпидемии является неэффективной. Посмотрите на Великобританию. Какой объем вакцинации. А заболеваемость и смертность одни из лидирующих в мире. Все достаточно просто, как по учебнику… Чтобы у привитого выработались защитные клетки нужно определенное время. Около трех недель. Если больной заразится ранее, вакцина не поможет. Просто потому, что вакцина не успевает подействовать… Таким образом получается, что после вакцинации необходимо минимум месячная изоляция каждому привитому. Разве это реально?», — резюмировал инфекционист.