Сколько придется ждать окончательной победы над Covid

Пока в Украине до сих пор не сделали еще ни одной прививки от коронавируса в мире делают по 4,5 миллиона прививок каждый день. Такие темпы все равно не дают надежды на победу над коронавирусом в ближайшее время.
Так сколько придется ждать?
Как считают
Рабочая гипотеза состоит в том, что для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунитет от коронавируса был, по меньшей мере, у 70% граждан той или иной страны. Главный специалист США по эпидемиологическим вопросам Энтони Фаучи выходит из показателя 75-85%.
По подсчётам Bloomberg, если взять 75% населения планеты и умножить на среднее количество прививок в день, - 4,5 млн доз вакцин, то получится 7 лет. Именно столько понадобится на формирование коллективного иммунитета от коронавируса при нынешних темпах вакцинации.
При этом, при нынешних темпах вакцинации Израиль, например, сможет вернуться к нормальной жизни уже через два месяца, Великобритания — за пол года, США — до конца 2021 года. Европейским странам в среднем понадобится 2−4 года.
Сроки могут сократиться, если темпы вакцинации будут ускоряться.
Украина поможет ускорить?
В Украине пока официально не сделали ни одной вакцины от коронавируса. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax с февраля 2021 года.
Вакцины разработки AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США) производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute в Индии.
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech, а за первое полугодие — от 2,2 до 3,7 млн доз препарата AstraZeneca/Oxford в рамках инициативы COVAX. Также сообщалось, что в рамках инициативы Украина может получить еще не менее 8 млн доз вакцин от коронавируса.
30 декабря Украина подписала договор о поставках 1,9 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Она должна прибыть не позднее 31 мая. Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что, если эффективность вакцины будет ниже 70%, компания-производитель компенсирует Украине потраченные средства. Эффективность китайского препарата с учетом очень легких или бессимптомных случаев COVID-19 — 50,38%. Эффективность с учетом легкой, средней и тяжелой форм болезни — 78%.
Система здравоохранения в Украине позволяет делать около 5 млн прививок от коронавируса ежемесячно, считает заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Если мы просчитаем способность нашей системы здравоохранения, то мы можем делать около 5 млн прививок ежемесячно. Это без привлечения кабинетов прививок, которые используются для рутинных прививок. То есть чтобы не нарушить календарь прививок. Если у нас будет нормальное количество вакцины, и будет ажиотаж, и будет желание, то мы в принципе можем привлечь еще ориентировано 5 млн прививок. Главное подготовить систему здравоохранения», - отметил Ляшко.