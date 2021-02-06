Боррель заявил о низшей точке отношений ЕС c Россией

Отношения России и Евросоюза опустились до самого низкого уровня за многие годы на фоне ситуации с Алексеем Навальным. Об этом в пятницу, 5 февраля, в интервью телеканалу РБК заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.





"Нам не нравится эскалация. Но такие случаи, как ситуация с Навальным, опустили уровень наших отношений до самого низкого за долгие годы", - сказал Боррель.





В то же время, он отметил необходимость в сотрудничестве в некоторых сферах.





"Но вначале мы должны достигнуть лучшего взаимопонимания. Мы очень сильно озабочены внутренней ситуаций в России, включая политические свободы, верховенство закона и права человека", - сказал он.





Боррель отметил, что у России есть обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека Совета Европы.





"И высказывать мнение по этим вопросам и оказать давление, чтобы эти обязательства были исполнены, не является вмешательством", - заявил он.





Ранее Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что поднял вопрос Украины во время общения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.





Несколькоми днями ранее Боррель осудил заключение Навального и потребовал его немедленного освобождения.



