Билл Гейтс сделал еще 2 жутких предсказания для человечества

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил человечество о двух новых угрозах, которые могут появиться после окончания пандемии коронавируса, которая, по его мнению, закончится "в лучшем случае" в 2022 году.
Свои предположения предприниматель рассказал 7 февраля в интервью YouTube-каналу Veritasium.
Американский мультимиллиардер рассказал, что первой проблемой, с которой столкнуться после пандемии ковида, будет изменение климата. Гейтс отмечает, что эта угроза ежегодно будет забирать большое количество человеческих жизней, даже больше, чем при пандемии коронавируса.