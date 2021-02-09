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9 февраля 21, 19:36
Столтенберг объяснил, почему Украина еще не в НАТО
Столтенберг
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Украине нужно сосредоточиться на реформах, которые приблизят ее к членству в Альянсе, говорит Йенс Столтенберг.

Украине необходимо сконцентрироваться на реформах, приближающих ее к членству в НАТО. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Брюсселе во вторник, 9 февраля.

Как напомнил Столтенберг, в 2008 году на бухарестском саммите НАТО принял решение о том, что Украина в будущем станет членом Альянса, но Киев должен сосредоточить усилия на проведении реформ.

"Мы поддерживаем это решение и все решения этого саммита. Но фокус сейчас должен сохраняться на реформах. И я приветствую четкий месседж премьер-министра о необходимости продолжения реформ, чтобы убедиться, что Украина имеет демократический, политический контроль над своими оборонительными институтами и вооруженными силами, продолжает борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов", - сказал Столтенберг.

По его словам, проведение реформ не только является "хорошим для Украины", но и приближает ее к членству. При этом Столтенберг "не может назвать конкретной даты (вступления Украины - ред.)", но может заверить, что "мы будем поддерживать евроатлантические стремления Украины и поддерживать путь Украины к НАТО".

Генсек НАТО подчеркнул, что вопрос расширения Альянса и политики открытых дверей будет обсуждаться на саммите лидеров НАТО в Брюсселе, а также будет в центре проекта о будущем НАТО на следующее десятилетие.

"Двери НАТО остаются открытыми", - подытожил Столтенберг.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский "спросил" у президента США Джо Байдена, почему Украина еще не в НАТО. Зеленский рассчитывает на поддержку США в вопросах Крыма и Донбасса, а также хочет, чтобы Украина стала полноправным членом Альянса.

Также сообщалось, что Украина перевела воинские звания на стандарты НАТО. Данное решение призвано изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств.
Korrespondent
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