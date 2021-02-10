Вокруг Шарм-эль-Шейха построили стену с колючей проволокой

Об этом сообщает CNN.
Ограждение представляет собой бетонные плиты с участками проволочной ограды, отделяющую курорт от окружающей его Синайской пустыни, где сосредоточены повстанческие движения исламистских боевиков.
По словам губернатора Южного Синая Халеда Фуда, расстояние между туристическим регионом и исламистами огромно.
Издание пишет, что власти надеются "оживить" туризм, который пострадал после восстания в Египте в 2011 году, крушения российского пассажирского самолета на Синае в 2015 году и пандемии коронавируса.
Помимо этого, отмечается, что в 2005 году в результате взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе погибли десятки человек – это стало одной из самых смертоносных атак в истории страны.
Сообщается, что все въезжающие в город автомобили будут обыскивать и сканировать.Напомним, с 17 декабря 2020 года Египет ужесточил требования к сертификату ПЦР-теста на коронавирус. На Новый год там отменили все торжественные мероприятия, а также обязали кафе и рестораны работать с наполовину заполненными залами.