Вокруг Шарм-эль-Шейха построили стену с колючей проволокой

Об этом сообщает CNN.

Ограждение представляет собой бетонные плиты с участками проволочной ограды, отделяющую курорт от окружающей его Синайской пустыни, где сосредоточены повстанческие движения исламистских боевиков.

По словам губернатора Южного Синая Халеда Фуда, расстояние между туристическим регионом и исламистами огромно.

Издание пишет, что власти надеются "оживить" туризм, который пострадал после восстания в Египте в 2011 году, крушения российского пассажирского самолета на Синае в 2015 году и пандемии коронавируса.

Помимо этого, отмечается, что в 2005 году в результате взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе погибли десятки человек – это стало одной из самых смертоносных атак в истории страны.

Сообщается, что все въезжающие в город автомобили будут обыскивать и сканировать.