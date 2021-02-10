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10 февраля 21, 11:24
Вокруг Шарм-эль-Шейха построили стену с колючей проволокой
Шарм-эль-Шейх
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Власти Египта достроили 36-километровый бетонный и проволочный барьер вокруг Шарм-эль-Шейха

Об этом сообщает CNN. 

Ограждение представляет собой бетонные плиты с участками проволочной ограды, отделяющую курорт от окружающей его Синайской пустыни, где сосредоточены повстанческие движения исламистских боевиков.

По словам губернатора Южного Синая Халеда Фуда, расстояние между туристическим регионом и исламистами огромно.

Издание пишет, что власти надеются "оживить" туризм, который пострадал после восстания в Египте в 2011 году, крушения российского пассажирского самолета на Синае в 2015 году и пандемии коронавируса.

Помимо этого, отмечается, что в 2005 году в результате взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе погибли десятки человек – это стало одной из самых смертоносных атак в истории страны.

Сообщается, что все въезжающие в город автомобили будут обыскивать и сканировать. 

Напомним, с 17 декабря 2020 года Египет ужесточил требования к сертификату ПЦР-теста на коронавирус. На Новый год там отменили все торжественные мероприятия, а также обязали кафе и рестораны работать с наполовину заполненными залами.
liga.net
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