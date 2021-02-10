В Британии обнаружили две новые мутации коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что консультативная группа по вирусным угрозам классифицировала мутацию штамма, выявленного в Бристоле, как "штамм, вызывающий беспокойство".

Эксперты опасаются, что этот штамм может быть чрезвычайно трансмиссивным, то есть более заразным, и имеющиеся вакцины могут быть не такими эффективными против него.

В Бристоле зафиксировано 14 случаев, в Манчестере - четыре и еще три - в разных уголках страны.

Второй штамм был обнаружен в Ливерпуле. Он был классифицирован как "штамм, который исследуется".

По данным ВОЗ, британский штамм коронавируса под официальным названием B.1.1.7, который впервые был обнаружен в Великобритании 20 сентября, сейчас зарегистрирован в 86 странах.