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10 февраля 21, 14:59
Трамп "покраснел" узнав, что он пропустил звонок от Путина
Трамп
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"Путин - единственный человек в мире, который может уничтожить Соединенные Штаты, и я не ответил на его звонок", - сокрушался президент США в беседе с Терезой Мэй, своей британской коллегой.

"Путин - единственный человек в мире, который может уничтожить Соединенные Штаты, и я не ответил на его звонок", - сокрушался президент США в беседе с Терезой Мэй, своей британской коллегой", - передает The Independent.

"Дональд Трамп покраснел, когда ему сообщили, что Владимир Путин звонил в Белый дом после того, как Трамп был приведен к присяге в качестве президента, и его с ним не соединили, говорится в новом документальном фильме. Трампу рассказали о телефонном звонке российского президента во время и без того неловкой встречи с Терезой Мэй, которая прибыла с визитом в Вашингтон спустя несколько дней после инаугурации президента США в январе 2017 года, и он вышел из себя. Согласно документальному фильму BBC, (...) Трамп разозлился, когда помощники Белого дома сообщили ему, что Путин звонил, но его с ним не соединили", - передает газета.

"В этот момент Трамп стал не оранжевым, а красным", - рассказывает Фиона Маклеод Хилл, тогда занимавшая пост главы администрации на Даунинг-стрит, о том моменте, когда Трамп потерял самообладание, в фильме "Трамп наступает на мир", состоящем из трех частей.

"От ярости он впал в неистовство: "Вы говорите мне, что Владимир Путин звонил в Белый дом, и сообщаете мне об этом только сейчас, во время этого обеда? (...)" - вспоминает Маклеод Хилл.

"За несколько минут до этого Мэй поинтересовалась у только что приведенного к присяге президента США, разговаривал ли он уже с Путиным, потому что он упоминался Трампом в предвыборной кампании 2016 года.

Она "хотела поговорить с ним [Трампом] о Путине", говорит Ким Даррок, тогдашний посол Великобритании в США. "Она слышала, как он говорил некоторые весьма положительные вещи о своих потенциальных отношениях с Путиным во время кампании. Она хотела рассказать ему, каким, по ее мнению, он [Путин] является ", - добавляет Даррок.

Трамп, явно рассерженный тем, что пропустил телефонный звонок, затем сказал Мэй, что не может поверить, что не ответил на звонок российского руководства.

(...)

Inopressa
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