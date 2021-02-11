Китайский Новый год может реализовать "нереальные" желания

Уже много веков Китайский Новый год является одним из самых главных праздников Китая. Дата празднования выбирается в соответствии с лунным календарем. Китайский Новый год вступает в силу в момент Новолуния: в 2021 году это будет 11 февраля в 21:06 по Киеву.

Но сам праздник будут традиционно отмечать 12 февраля, объясняет «Телеграфу» астролог Катарина Гаранина.

В перечень многих традиций, связанных с празднованием Китайского Нового года, входит «карта желаний», составленная по фен-шую. Поскольку исторически люди по всему миру загадывают желания на праздник, создавая общее пространство намерений, этот день является одним из самых энергетически «заряженных» в году для этих целей. Можно подключиться к этому общему эгрегору и сотворить свою бытовую магию.

В добавок ко всему, не зря Китайский Новый год припадает на Новолуние. Ведь именно в первые дни лунного цикла мы создаём настрой на весь месяц, и в наших силах сделать его максимально перспективным и позитивным.





А так как Новолуние наступит в знаке Водолей, то желания и цели могут быть гипермасштабными, и даже в чем-то сумасшедшими. Потому что именно знак Водолея символизирует новизну, космос, выход за рамки. Не бойтесь, наоборот, смело и открыто прописывайте даже самые «нереальные» желания и цели.





Когда загадывать желания?





С 21:06 11 февраля и в течении дня 12 февраля.





Как загадывать желания правильно?





Способов много, но среди множества вариантов Катарина выделяет два любимых:





1. Карта желаний.





Идея заключается в том, чтобы окружить себя иллюстрациями того, что вы хотите иметь. И эти желания в виде иллюстраций должны быть подвязаны к 9 сферам жизни:





- богатство;

- слава и успех;

- любовь и брак;

- семья и домашние животные;

- ваше фото, здоровье;

- дети и увлечения;

- учеба;

- карьера;

- путешествия.





Каждой сфере выделен свой цвет. Как на картинке:













Выберите изображения, иллюстрирующие ваши желания, затем распечатайте их и приклейте на заранее разукрашенный большой ватман (или сделайте подобный коллаж в приложении).





Затем проступайте к не менее важному этапу - визуализации. Чтобы карта сработала, необходимо представить, как вы чувствуете себя от осуществления каждого желания.





Карта желаний поможет держать фокус на том, что действительно важно для вас.





После того, как вы сделаете свою карту, повесьте ее на видном месте дома, чтобы ваши желания всегда были у вас на виду. Если же вы выбрали электронный формат, то карту желаний можно поставить на заставку вашего компьютера или телефона.





2. Список желаний.





Чтобы составить такой список, вам необходимо чётко понять, чего вы хотите. Желания должны касаться исключительно вас. Также продумайте временные рамки, когда это произойдёт. Чем детальнее прописано желание, тем чётче вы создадите намерение. А чёткое намерение реализовывать легче, в отличные от мутных «хочу машину».





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Обязательно пишите в теперешнем времени, со всеми деталями и временными рамками (например: «1 мая 2020 года я с удовольствием и комфортом езжу на собственной новой машине BMW X6 красного цвета»), при этом представляя себе это и чувствуя себя так, будто бы желание уже осуществилось.





«Что вы испытываете при этом? Какие эмоции? Ощутите, подключите воображение, - объясняет астролог. - Представьте, как вы садитесь за руль этой конкретной машины. Вы чувствуете запах нового кожаного салона, открываете люк, поворачиваете зеркало заднего вида. Ваша улыбка не сходит с лица, а чувство счастья окрыляет. И тут вы заводите мотор, этот звук... Чем детальнее вы представите и ощутите, тем лучше».





На количестве желаний можно не останавливаться. Далее каждое такое желание-цель, можно разбить на шаги и маленькие промежуточные цели.





«Но это уже совсем другая история…», - подытоживает Катарина.



