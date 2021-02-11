Байден: Пентагон пересмотрит стратегию в отношении Китая

Президент США Джо Байден заявил, что Пентагон пересмотрит свою стратегию в отношении Китая, приняв во внимание ключевые области, такие как разведка, технологии и военное присутствие Вашингтона в регионе. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, у США и Китая напряженные отношения по многим вопросам – от технологий и прав человека до действий китайских военных в спорном Южно-Китайском море.

При предшественнике Байдена, Дональде Трампе, Пентагон назвал противостояние Китаю своим главным приоритетом, и это, как заявил министр обороны Ллойд Остин, не изменится.

Выступая во время визита в Пентагон, Байден сказал, что Китай и связанные с ним вопросы потребуют совместной работы государственных органов, а также поддержки обеих партий в Конгрессе.

Официальный представитель США на условиях анонимности сказал, что в Пентагоне будет создана целевая группа из 15 человек для пересмотра стратегии и представления рекомендаций в течение четырех месяцев.