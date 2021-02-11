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11 февраля 21, 11:27
В Польше после прививки от коронавируса умерли 11 человек
прививка
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В целом в более 1500 случаев вакцинации зафиксированы побочные последствия

В Польше после проведения 1,7 млн прививок против коронавируса в более 1500 случаев зафиксированы побочные последствия, из которых 11 закончились летально.

Об этом доложили в Минздраве страны, отмечая, что в нескольких случаях смерть могла наступить по другим причинам, сообщает Interia.pl.

Как отмечается, по крайней мере, в двух случаях врачи сомневаются, что смерть людей имела отношение к прививке.

"Министерство здравоохранения не имеет компетенций оценивать эти сообщения и не может подтвердить, что вакцина в конкретном случае привела к смерти пациента", — заявил пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич.

Он рассказал, что в случае появления побочных последствий у пациента после вакцинации происходит проверка, к которой привлекаются Государственная санитарно-эпидемиологическая инспекция, Институт общественного здоровья, государственное управление гигиены, фармацевтическая инспекция и производитель вакцины.

В частности, они вместе должны установить, имеет ли связь смерть конкретного лица с прививкой.

Напомним, вакцинация в Польше проводится с 27 декабря 2020 года. На сегодняшний день вакцинированы уже более 1,7 млн человек, из которых почти полмиллиона получили две дозы. Речь идет, в основном, о медицинском персонале и лицах старшего возраста. К концу первого квартала в Польше планируют вакцинировать более 3 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Норвегии после введения вакцины против коронавируса умерли 29 пожилых людей, у которых были сопутствующие заболевания.
Delo
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