В Афганистане напали на автомобили миссии ООН: пять погибших

В Афганистане в результате вооруженного нападения на два автомобиля миссии ООН погибли пять человек. Об этом со ссылкой на источники в местной полиции сообщает телеканал Ariana News в четверг, 11 февраля.

Водитель одного из автомобилей был убит, машина упала в реку. В результате инцидента, согласно последним данным, погибли пять человек.

Как информирует TOLOnews, в миссии ООН в Афганистане заявили, что среди жертв нападения на кортеж на дороге Кабул - Джелалабад "сотрудников ООН нет". Как указали в организации, "при сопровождении машин ООН погибли пять местных работников афганского Управления службы безопасности и охраны".

Напомним, что в Афганистане при авиаударе погибли 18 талибов. Военные самолеты нанесли удары по лагерю боевиков в районе Шерзад восточной провинции Нангархар.

Также сообщалось, что в Афганистане в результате авиаудара уничтожено восемь талибов. Авиаудар был нанесен по наводке по укрытию группы талибов, планировавших атаку на силовиков.