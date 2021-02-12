В США продали 22-этажный небоскреб Коломойского

В американском Кливленде продали небоскреб 55 Public Square, принадлежавший холдингу Optima Ventures, который связан с олигархом Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Покупателем стала девелоперская компания K&D Group, сообщает местное издание Crain'sCleveland.

Цена сделки не называется, однако, в январе глава K&D Group Дуг Прайс заявлял, что планирует купить небоскреб за $17 млн. Теперь 22-этажное офисное здание планируют частично переоборудовать.

Девять этажей здания должны занять квартиры, а офисы хотят разместить на верхних этажах. Само здание и его гараж нуждаются в ремонте.

Выручка от продажи будет храниться на депонировании, пока бывший владелец здания Optima останется втянутым в судебный процесс.

Примерно с 2008 года по 2015 год компания Optima была одним из крупнейших арендодателей в центре Кливленда. Согласно протоколам суда, ей принадлежало более 2 млн квадратных футов офисных площадей, а ее инвестиции в Кливленде составляли более $100 млн. Небоскреб 55 Public Square компания купила в 2008 году за $34 млн.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что Министерство юстиции США намерено конфисковать офисное здание в городе Кливленд, штат Огайо, которое принадлежит Коломойскому и Боголюбову, однако, по данным ведомства, было приобретено на средства, незаконно выведенные из ПриватБанка.

Как сообщалось, в августе Минюст США направил на рассмотрение суда две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости Коломойского, приобретенных на незаконно присвоенные средства ПриватБанка.