Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.71
USD
27.85
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
12 февраля 21, 13:20
В США продали 22-этажный небоскреб Коломойского
небоскреб Коломойского
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Выручка от продажи будет храниться на депонировании, пока бывший владелец останется втянутым в судебный процесс.

В американском Кливленде продали небоскреб 55 Public Square, принадлежавший холдингу Optima Ventures, который связан с олигархом Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Покупателем стала девелоперская компания K&D Group, сообщает местное издание Crain'sCleveland.

Цена сделки не называется, однако, в январе глава K&D Group Дуг Прайс заявлял, что планирует купить небоскреб за $17 млн. Теперь 22-этажное офисное здание планируют частично переоборудовать.

Девять этажей здания должны занять квартиры, а офисы хотят разместить на верхних этажах. Само здание и его гараж нуждаются в ремонте.

Выручка от продажи будет храниться на депонировании, пока бывший владелец здания Optima останется втянутым в судебный процесс.

Примерно с 2008 года по 2015 год компания Optima была одним из крупнейших арендодателей в центре Кливленда. Согласно протоколам суда, ей принадлежало более 2 млн квадратных футов офисных площадей, а ее инвестиции в Кливленде составляли более $100 млн. Небоскреб 55 Public Square компания купила в 2008 году за $34 млн.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что Министерство юстиции США намерено конфисковать офисное здание в городе Кливленд, штат Огайо, которое принадлежит Коломойскому и Боголюбову, однако, по данным ведомства, было приобретено на средства, незаконно выведенные из ПриватБанка.

Как сообщалось, в августе Минюст США направил на рассмотрение суда две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости Коломойского, приобретенных на незаконно присвоенные средства ПриватБанка.
Korrespondent
Ещё по теме:
МИД РФ обвинил Штаты в организации протестов
Зеленский озвучил свое видение Украины на мировой арене
Кулеба о шансах присоединения США к переговорам по Донбассу
The Hill: Байден начал терять рейтинг
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Афганистане напали на автомобили миссии ООН: пять погибших
Лента новостей